Bionic man

10 Fév

Par Joris

Michael Bay : « C’est quelque chose de doux-amer pour moi. À chaque Transformer, j’annonce que c’est le dernier pour moi. Puis je vois les 120 millions de fans de par le monde qui regardent ces films, la queue dans les parcs d’attraction, et ces incroyables enfants de Make-a-Wish (association qui s’échine à donner vie aux rêves d’enfants souffrant de graves maladies) qui visitent mes plateaux de tournage, et en quelque sorte ça me ramène toujours à Transformers. Transformers 5 a été particulièrement fun à filmer. Mais cette fois, c’est probablement la bonne. »