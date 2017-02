Again and Again

09 Fév

Par Joris

James Cameron : : « La franchise est partie dans tous les sens. Ridley Scott a fait le premier film, et il a inspiré toute une génération de réalisateurs et de fans de science-fiction. Il y a eu tellement de films qui se sont inspirés de ça, dont mon propre Aliens, qui était la suite légitime et, je crois, le véritable héritier de son film. Je l’ai fait comme un fanboy. Je voulais faire honneur à son film, mais également faire passer mon propre message. Après ça, je me lave les mains. Je ne trouve pas que ce soit très bien passé ensuite. On est tous passés à autre chose. Le truc freudien biomécanique, on avait compris, on l’a vu dans cent films d’horreur depuis. Je pense que les deux premiers films sont à l’épreuve du temps parce qu’ils sont une référence de leur époque. Mais est-ce que ça vaut le coup d’en faire un autre maintenant ? Je ne sais pas. Peut-être. Voyons ce que Ridley fera avec Alien : Covenant. Mais laissez-moi juste ajouter ça : je ferai la queue pour n’importe quel film de Ridley Scott, même s’il n’est pas génial, parce que c’est un grand artiste, un grand réalisateur. J’apprends toujours de lui. »»