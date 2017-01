Jamais 1 sans 5

15 Jan

Par Joris

Le synopsis du prochain Pirates des Caraibes vient de tomber : « Johnny Depp revient sur grand écran dans son rôle iconique d’antihéros de cap et d’épée Jack Sparrow dans le tout nouveau Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar. On retrouve, dans cette étourdissante aventure, le malchanceux capitaine Jack qui sent le vent de l’infortune souffler derechef dans sa direction lorsque de dangereux marins fantômes, menés par le terrifiant capitaine Salazar (Javier Bardem), s’échappent du Triangle du Diable, déterminés à tuer chaque pirate en mer – parmi lesquels Jack. Son seul espoir de survie repose sur le légendaire Trident de Poséidon. Mais pour le trouver, il doit s’allier à Carina Smyth (Kaya Scodelario), une brillante et séduisante astronome, ainsi qu’à Henry (Brenton Thwaites), un jeune marin de la Royal Navy à forte tête. À la barre de son pitoyable navire, « Mouette mourante », le capitaine Jack cherche non seulement à rétablir sa bonne fortune, mais aussi à sauver sa propre vie des plus formidables et malicieux ennemis qu’il ait jamais affrontés. »