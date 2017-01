Tweet moi ça, si tu peux

09 Jan

Par Joris

Après le discours très politique à son encontre prononcé hier soir aux Golden Globes par Meryl Streep, le Président (va falloir s’habituer) Donald Trump lui a répondu… par un tweet ! « Meryl Streep, une des actrices les plus surcotées d’Hollywood, ne me connaît pas et m’a attaqué hier soir aux Golden Globes. Je ne suis pas étonné par ces propos venant d’une admiratrice d’Hillary Clinton. » Pas besoin de caricature quand le mec lui même en est une énorme…

