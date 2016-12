14 Déc

Par Joris

Sortie en salles aujourd’hui du premier spin-off de « Star Wars » intitulé « Rogue One » et réalisé par Gareth Edwards. Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. George Lucas a déjà vu le film et l’aurait particulièrement aimé.



Dessin en partenariat avec