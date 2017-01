06 Jan

Par Joris

C’est Zach Gilligan, l’interprète principal de « Gremlins » et sa suite qui le dit, Hollywood serait bien entrain de préparer une suite et non un remake a « Gremlins 2 » qui sera encore produit par Chris Columbus et Steven Spielberg mais visiblement pas réalisé par Joe Dante… « Une chose est sûre : on a un scénariste dessus. La seule chose que je puisse dire est ceci : il y avait un trou de 6 ans entre Gremlins et Gremlins 2, et ce temps a surtout été passé pour eux à écrire et rejeter des idées et réécrire. L’un des idées abandonnées était ‘les Gremlins à Vegas’, sur laquelle ils sont restés 18 mois avant de sentir que ce serait trop cher. Finalement ils en sont arrivés à l’idée de la tour, où en gros je travaille pour Donald Trump ! Ça a pris six ans pour y arriver. Carl Ellsworth travaille apparemment sur le scénario depuis un an et demi maintenant. Si aucun nouveau nom d’apparaît sur la page IMDb ça voudra dire qu’ils aiment. Sinon, ça voudra dire que c’est reparti en réécriture. »