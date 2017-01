24 Jan

Par Joris

Alors que la Saison 4 de Sherlock vient juste de se terminer, Benedict Cumberbatch n’en est pas moins occupé. Il tourne actuellement « The Current War » dans lequel il incarne Thomas Edison ce qui l’empêche d’être sur le plateau de « Avengers : Infinity War » dans lequel, pourtant, le Doctor Strange tient une large place. Marvel a donc employé une doublure et mettra en boîte les gros plans du comédien dans un second temps.