17 Jan

Par Joris

On savait que le prochain film de Guillermo Del Toro s’appellerait « Shape of Water » on sait désormais de quoi parlera le film grâce au comédien Doug Jones : « C’est un drame qui se déroule en 1963 – ce n’est ni un film de science-fiction, ni un film de genre, mais je suis une créature tout de même. Je suis un homme poisson. Je suis une énigme, personne ne sait d’où je viens, je suis le dernier de mon espèce, donc je suis comme une anomalie naturelle. En outre, je suis étudié et testé dans une installation du gouvernement américain en 1963, durant la guerre froide. Je suis en fait testé pour savoir comment ils peuvent tirer avantages de mes capacités d’un point de vue militaire ou spatial (…) En définitive, ils essaient de me garder secret aux yeux des Russes. Il y a une histoire d’amour qui se joue, et ce avec la femme de ménage portée par Sally Hawkins. Elle me rencontre, elle a de la sympathie pour moi, et c’est cette histoire que vous allez vraiment suivre avec tout le reste en toile de fond. Ce que je peux vous dire, c’est qu’artistiquement, tout est magnifiquement – si cela ne finit pas avec un Guillermo de retour aux Oscars, je serai vraiment surpris. Je vais vraiment être très très surpris le cas échéant ! «